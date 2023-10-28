إسرائيل تقصف محيط مستشفى الشفاء الطبي في غزة.. «لا أحد ينقذ من فيها»

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عملياتها البرية والجوية والبحرية، ل قصف مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفها العنيف وغير المتوقف على مواقع في شمال قطاع غزة.

قصف محيط مستشفى الشفا

وطال القصف الإسرائيلي الذي اشتد منذ ساعات محيط مستشفيات الشفاء والإندونيسي وسط قطاع غزة، حيث أغار طيران الاحتلال أكثر من 10 مرات على محيط هذين المستشفيين، وفق وكالة وفا الفلسطينية.

عشرات الشهداء والجرحى

واستهدف طيران الاحتلال منازل لمواطنين في مخيم الشاطئ وفي النصيرات وبيت لاهيا وبيت حانون، وغيرها مما أسفر عنه عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل إسرائيل القصف في وقت قطعت فيه سلطات الاحتلال جميع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، ولم تستطيع عربات الإسعاف التوصل إلى مناطق القصف وإنقاذ المصابين.