حزب التجمع: القصف الإسرائيلي المكثف على غزة يكشف تواطؤ أمريكا

أكد عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع أن القصف الإسرائيلي المكثف لقطاع غزة، بقدر ما يكشف همجية إسرائيل، فهو يكشف أيضا تواطؤ القوى الداعمة لها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي فقدت الثقة في دورها كوسيط لحل الصراع العربي الإسرائيلي.

جحيم في غزة

وأضاف عماد فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن العالم الحر الآن مطالب بإعمال أبسط مبادئ الإنسانية، والتدخل بحسم لإيقاف الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة، والذي من المؤكد سيسفر عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين، ما يزيد من حجم المعاناة لأهالي القطاع الذي تحول إلى ما يمكن وصفه بالجحيم.

التصعيد الإسرائيلي لن يحل الأزمة في فلسطين

وأكد مساعد رئيس التجمع أن التصعيد الإسرائيلي للعدوان لن يؤدي في كل الأحوال لحل الأزمة، ولن يدفع المقاومة الفلسطينية للاستسلام، طالما بقي الاحتلال قائما.

ودعا فؤاد إلى ضرورة الوقوف باهتمام أمام الطرح المصري الذي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل أحاديث الأخيرة منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر الجاري، وشدد عليه في كل اتصالاته ولقاءاته مع قادة العالم، والداعي لضرورة حل الصراع جذريًا على أساس حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية .

وأكد مساعد رئيس التجمع أن ما تفعله إسرائيل بتصعيد العدوان على غزة ، وتطويره إلى الهجوم البري على القطاع، لن يحقق لها هدفها بالقضاء على المقاومة الفلسطينية ، ولن يضمن الأمان للشعب الإسرائيلي في كل الأحوال .