قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عددًا من الفلسطينيين على حاجز عسكري بمدينة الخليل، وذلك في أعقاب اليوم الـ22 من عملية «السيوف الحديدية».

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عددا من الفلسطينيين

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا يدعى مؤمن أحمد حسن «23 عاما» من بلدة نحالين، غرب المدينة، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وفي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين أحدهما يدعى محمد عبد الخالق والآخر هشام السمري من بلدة زواتا غرب المدينة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».