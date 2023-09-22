شهيد فلسطيني جديد برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة المحتلة

استشهد فلسطيني برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، خلال اقتحامها قرية كفر دان غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

اندلعت مواجهات بين أهالي القرية وقوات الاحتلال

وداهمت في وقت سابق، قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها بلدة كفر دان، عددا من المنازل، فيما اندلعت فيه مواجهات بين أهالي القرية والقوات الإسرائيلية التي استخدمت الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح صحفي، إن الفلسطيني، استشهد برصاص حي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي في بطنه، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

بدورها، أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن الشهيد يدعى عبد الله عماد أبو الحسن من بلدة اليامون غرب جنين.

وفي وقت سابق، استشهد شاب فلسطيني «19 عاما»، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم تنفيذه عملية طعن في محطة القطار الخفيف «الترامواي» في «جفعات هميفتار» شمال القدس المحتلة.