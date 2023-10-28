وزيرة البيئة: إشراك القطاع الخاص في إدارة المخلفات أتاح فرص استثمارية واعدة

تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال لقائها مع فيرجينيوس سينكيفيوس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، على هامش مشاركتها نيابة عن رئيس الجمهورية في «قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية» بالكونغو برازفيل، عن إدارة المياه كأحد أهم الأولويات الوطنية، في ظل التحديات المائية العالمية، إذ يجري العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات، ومنها الربط بين المياه والطاقة، كاستخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

الانتهاء من الخطة الوطنية للاستثمار المناخي

أضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه جرى الانتهاء من الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، التي تتضمن العديد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، وفي مجالات تعد جديدة مثل الاقتصاد الحيوي الذي يمكن من خلاله الاستفادة من المخلفات الزراعية في توفير منتجات أخرى، وفي مجال ادارة المخلفات.

إشراك القطاع الخاص في إدارة المخلفات بأنواعها

أشارت الوزيرة إلى التعاون المبكر مع شركاء التنمية، ومنهم الاتحاد الأوروبي من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والذي ساهم في إعداد قانون تنظيم إدارة المخلفات وتصميم البنية التحتية للمنظومة، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المخلفات بأنواعها، ما أتاح فرص استثمارية واعدة في مجال إدارة المخلفات.

وتشارك الجانبان التوقعات حول نتائج قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية، حيث اكدت الوزيرة على اهميتها في تعزيز التعاون بين الدول وتسليط الضوء على اهمية الربط بين موضوعات التنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ، بالتركيز على متطلبات وشواغل الشعوب، معربة عن أملها للخروج باعلان يتبني خطوات تنفيذية وتوصيات تدفع العمل البيئي والمناخي.

وأعرب مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الأوروبى عن تطلعه لاستكمال التعاون مع مصر للعمل على تنفيذ نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ COP27، ومؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وحشد الدول للعمل معا مع توفير آليات التمويل اللازمة، وتكثيف الجهود خلال مؤتمر المناخ المرتقب في الامارات COP28، للخروج بنتائج تنفيذية في ظل الاوضاع الاقتصادية والسياسية الحرجة الراهنة.