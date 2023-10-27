وزيرة البيئة: هناك بشائر للتوصل لتوافق عالمي فيما يخص تمويل المناخ

لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى وجود بشائر للتوصل لتوافق عالمي فيما يخص تمويل المناخ وآليات التنفيذ، خاصة في الشق المتعلق بضرورة تحقيق هدف تمويل 100 مليار دولار من الدول المتقدمة، والاتفاق حول أهمية نقل التكنولوجيا وتمويلها، مما يبشر بتخطي الفجوات في الوصول إلى اتفاق حول الهدف الجمعي الجديد للتمويل، سواء في المؤتمر المرتقب بالإمارات COP28، أو المؤتمر اللاحق في 2024.

وأشارت وزيرة البيئة، تزامنا مع قرب عقد الاجتماع القادم لمؤتمر المناخ COP28 نهاية الشهر الجاري، إلى ضرورة عقد لقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة في الموضوعات التي تشهد تداخل في الأراء، للوصول لمزيد من التوافق والتفاهم ورسم خارطة طريق واضحة.

جدير بالذكر، أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجهت للعاصمة الكونغولية برازفيل للمشاركة في «قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية» التي تعقد تحت شعار «الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي" خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، بحضور أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ورؤساء كل من البرازيل، إندونسيا، جمهورية أفريقيا الوسطى‏، الأمين العام للمنظمة الدولية الفرانكفونية، المفوض الأوروبي للبيئة، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ‏لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات والجمعيات المهتمة بالمناخ، وعدد من الجهات المالية المانحة.