طارق الطاهر يشيد بملف «الوطن» «طه حسين صانع النور»: يليق بالعميد

أشاد الكاتب طارق الطاهر رئيس تحرير مجلة «الثقافة الجديدة»، بملف «الوطن» الصادر في عدد اليوم السبت عن الدكتور طه حسين، عميد الأدب العربي تحت عنوان «طه حسين.. صانع النور»، في إطار الاحتفاء بعميد الأدب العربي بمناسبة الذكرى الخمسين على رحيله.

الطاهر: الملف تمكن من تقديم العميد

قال «الطاهر»: تحية لجريدة «الوطن» على ملف «طه حسين.. صانع النور»، لما فيه من جهد كبير فى تقديم عميد الأدب العربى، بالصورة التى تليق به، وتعرف الأجيال الحالية بقيمته الكبيرة والأدوار المختلفة التى قام بها، ليس في المجال الثقافي فقط، بل في كل المجالات التي ساهم فيها.

وأضاف لـ«الوطن»: تمكن هذا الملف من تقديم العميد من خلال رؤية أجيال مختلفة، من خلال التحقيقات التي نشرت وكذلك المقالات التي كتبها مجايليه، وكشفت عن ريتهم العميقة والقريبة من روح العميد.

ملف «طه حسين.. صانع النور»

يشار إلى أن ملف «طه حسين.. صانع النور» يقع في 5 صفحات، يهدف إلى إحياء ذكرى العميد والاحتفاء بمشروعه الحضاري، الذي يمتد أثره إلى اليوم، رغم مرور نصف قرن على صاحب المنجز الجليل.