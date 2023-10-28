«الزراعة» تحذر المزارعين من انتشار الآفات والأمراض في الخريف

وجه الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحذيراً للمزارعين لحماية الزراعات القائمة خلال المرحلة الحالية والتي تشهد تذبذباً بين حرارة النهار والليل بشكل كبير.

وأوضح أنَّه في بداية الثلث الثاني من فصل الخريف يجب الحذر بسبب استمرار الأجواء الدافئة الرطبة، خاصة وأن هذا الموسم مختلف نوعاً ما عن المواسم السابقة من حيث شكل المناخ بصفة عامة، فرغم انكسار الحرارة ليلاً فما زال النهار دافئاً أو ساخناً والفرق بين حرارة النهار والليل كبيرة.

زيادة التذبذبات الحرارية بين حرارة النهار والليل

وأضاف أن زيادة التذبذبات الحرارية بين حرارة النهار والليل وبين حرارة الأيام أدى لارتباك في عمليات الامتصاص والبناء الضوئي والتمثيل الغذائي داخل النبات وزيادة ظهور الشبورة المائية وزيادة الرطوبة النسبية والرطوبة الحرة والندى صباحاً وبكثافة، وبالتالي توفير بيئة مناسبة تماماً للأمراض والحشرات.

وأشار إلى زيادة سرعات الرياح الرطبة بالتبادل مع الجافة وبالتالي زيادة حدوث الجروح الدقيقة في الأوراق والانسجة النباتية، مؤكّدًا ضرورة عدم الاستعجال في زراعة القمح خاصة في الوجه القبلي مع الالتزام بالخريطة الصنفية، اما المحاصيل الدرنية مثل البطاطس والبنجر فيتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية.

انتشار ذبابة الفاصوليا وذبابة المقات

‏كما حذر من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا وذبابة المقات (ديدان ثمار القرعيات، وأمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا.

و‏حذر من أمراض التربة في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها وكذلك من تشقق درنات البطاطس للزراعات البدرية، موجهاً باتخاذ كل الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي على أوراق وثمار الفراولة.

وأوصى بالرش العاجل لبساتين الفاكهة (المانجو المتأخرة – الرمان – البرتقال) بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت، منعًا لتشقق الثمار، مع توقع بعض الآفات الحشرية الهامة وأهمها تربس البصل والثوم في مناطق الصعيد وتربس الازهار في فلفل الصوب والمن علي البطاطس وفراشة الياسمين أو دودة براعم الزيتون.