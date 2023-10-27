توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار تصل لحد السيول في عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، يكون الطقس لطيفا في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويكون الطقس لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية الكثيفة في الصباح، على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

أمطار غزيرة تصل لحد السيول خلال 72 ساعة

وأضافت هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة تتساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 60% تقريبا على سلال جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50% تقريبا، على مناطق من جنوب الصعيد وخليج السويس تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه تنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ونصحت المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة السبت 28-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 الصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 29-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 30-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.