برلماني: ما فعلته حماس في 7 أكتوبر رد فعل للانتهاكات الإسرائيلية منذ سنوات

قال تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب، إنّ ما فعلته حركة حماس في السابع من أكتوبر رد فعل للاغتيالات والانتهاكات التي تحدث من دولة الاحتلال الإسرائيلي على مدار عشرات السنوات الماضية، حيث ينفذ جيش الاحتلال اغتيالات في غزة.

الإعلام الغربي لا يقول الحقيقة وعلى الإعلام العربي توضيح كل هذه الحقائق

وأضاف عضو مجلس النواب، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الإعلام الغربي لا يقول الحقيقة وعلى الإعلام العربي توضيح كل هذه الحقائق، فمنذ سنة 1947 تتعرض غزة لانتهاكات وفي عام 1987 ظهرت حركة حماس أي بعد سنوات عديدة من بداية الانتهاكات».

الإعلام الغربي صوّر أن ما يحدث من حماس عمليات إرهابية ضد الشعب الإسرائيلي الأعزل

وتابع عضو مجلس النواب، «الإعلام الغربي صوّر أن ما يحدث من حماس عمليات إرهابية ضد الشعب الإسرائيلي الأعزل وتم تزييف الحقائق بشكل كامل وإقناع الشارع الغربي بأن إسرائيل تدافع عن نفسها وأن ثمة عمليات إرهابية تتم على أرضها وكل هذا الامر عكس الحقائق تماما، كما أن نفس الإعلام لم يتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال السنوات الماضية».