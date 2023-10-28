حركة حماس: مقاتلونا في غزة مستعدون لمواجهة إسرائيل بقوة كاملة

أعلنت حركة حماس، اليوم، أن مقاتليها في غزة مستعدون لمواجهة هجمات إسرائيل بقوة كاملة، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وتعرضت مناطق متعددة في قطاع غزة لغارات عنيفة وقصف مدمر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، كما قامت مجموعات من قوات جيش الاحتلال بالتوغل في القطاع بعد تجمعها خارج غزة.

حركة حماس: إسرائيل فشلت في الهجوم البري على غزة

وأشارت حركة حماس إلى أن نتائج محاولة الاجتياح البري لقطاع غزة، والذي بدأته قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، فشلت في الهجوم البري علي قطاع غزة الذي شنته على ثلاثة محاور، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت الحركة أن قوات الاحتلال تكبدت خسائر كبيرة في صفوف الجنود والعتاد.