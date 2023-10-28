متحف كفر الشيخ يستقبل وفودا طلابية للتعرف علي الآثار المصرية (صور)

استقبل متحف كفر الشيخ زيارة من معهد فتيات الإمام الشافعي النموذجي، ومدرسة الحامول الثانوية، وتضمنت الزيارة جولة إرشادية لقاعات العرض بالمتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة، بمتابعة الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف.

جولة إرشادية داخل المتحف

وقامت الوفود الطلابية بجولة إرشادية داخل المتحف، واستمعوا لشرح مفصل عن كافة مقتنيات متحف كفر الشيخ، وتعرفوا على مقتنيات المتحف من خلال سيناريو العرض المتحفي، كما أبدو إعجابهم الشديد بمقتنيات المتحف خاصةً المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، وحرصوا على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

وافتتح متحف كفر الشيخ عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.