«التضامن»: التعاون مع المؤسسة الملكية بالبحرين لمساعدة أهل غزة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن زيارة ممثلي المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمملكة البحرين، تنم عن شراكة جديدة للعمل الإنساني ولمساعدة أهالي قطاع غزة، نتيجة الاعتداء الغاشم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

فخورون بقيادتنا المصرية السياسية

وأضافت القباج، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم لتوقيع بروتوكول تعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية: «فخورون بقيادتنا المصرية السياسية لبحث سبل الدعم لأهالي قطاع غزة»، مؤكدة أن مصر تحرص على حقوق الإنسان وتمارس هذا.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الشراكة بين الوزارة والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمملكة البحرين، تبدأ في دعم غزة، عن طريق إرسال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية.

الهلال الأحمر المصري يحرص على تقديم الدعم النفسي لأهالي غزة

وأكدت أن الهلال الأحمر المصري، يحرص على تقديم الدعم النفسي لأهالي غزة، مضيفة أنه على تواصل مستمر مع نظيره الهلال الأحمر الفلسطيني لإرسال المساعدات، مؤكدة أن الهلال الأحمر المصري وهو معبر الإنسانية.