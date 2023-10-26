وزيرة التضامن تصدر قرارا بندب محمد هلال نائبا لرئيس بنك ناصر

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قراراً بندب الدكتور محمد عبدالفضيل هلال نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية، والاستثمار والمشروعات، والشؤون المالية والتجارية، والائتمان.

وأكد بنك ناصر، في بيان، اليوم الخميس، أن الدكتور محمد عبدالفضيل هلال يمتلك خبرة واسعة فى القطاع المصرفي، حيث شغل منصب رئيس الفروع ببنك مصر لمناطق القاهرة الكبرى والجيزة وأكتوبر والمدن الجديدة، لعدد 315 فرعا منتشرة في جميع المناطق والمراكز التجارية والهيئات والنوادي والمدن.

كما يتميز «هلال» بخبرة أكثر من 33 سنة في القطاع المصرفي، وترأس الفروع بجميع درجاتها حتى شغل منصب مدير عام الفرع الرئيسي (مصطفى كامل) عام 2013، ثم مدير عام مناطق فروع الجيزة، واشترك في عملية اندماجات بنك القاهرة مع بنك مصر، ولجان اختيار القيادات بالبنك، وأدار المحافظ الائتمانية ومثل بنك مصر في العديد من الشركات التابعة لبنك مصر، مثل شغل عضو مجلس إدارة لشركة مصر للتبريدات والتخزين، وشركة مصر العامرية للاستثمار العقاري، كما يشغل حالياً رئيس مجلس إدارة شركة العدنان للاستثمارات السياحية، إحدى شركات بنك مصر، ويشغل عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق (إيجوث) التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وأعرب الدكتور محمد عبد الفضيل هلال عن تطلعه أن يساهم في الاستمرار في تحقيق النجاح الملموس للبنك خلال الفترة الأخيرة، والاستمرار في خطة تطوير البنك، عبر تقديم خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة تتماشى مع أهداف البنك الاجتماعية، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة جديدة ومتطورة للبنك، والعمل على الارتقاء بشأن البنك والعاملين به.

الجدير بالذكر أن بنك ناصر الاجتماعي يعتبر الذراع المالي لوزارة التضامن الاجتماعي، للمساهمة في تنفيذ أهداف الدولة لتحقيق ودعم التكافل الاجتماعي بين جميع المواطنين، ونجح البنك على مدى أكثر من 50 عاماً في تعزيز موارده من خلال منتجاته المصرفية والتمويلات والاستثمارات، وأعماله وخدماته الاجتماعية، لتحقيق إنجازات تعود بنتائج إيجابية على المجتمع، وبصفة خاصة على الفئات الأولى بالرعاية.