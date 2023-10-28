«أوقاف كفر الشيخ» تنظم ندوتين عن «الآثار السلبية لأخذ الفتوى من غير أهلها»

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ عن تنظيم ندوتين بمسجدين من المساجد الكُبرى بالمحافظة، عن التثقيف الفقهي والإفتاء بعنوان «الآثار السلبية لأخذ الفتوى من غير أهلها»، اليوم السبت، ضمن 48 ندوة تُنظمها وزارة الأوقاف بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

تنظيم ندوتين بالمساجد الكُبرى بكفر الشيخ عن التثقيف الفقهي والإفتاء

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ وزارة الأوقاف تُنظم 48 ندوة بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية السبت من كل أسبوع، عن التثقيف الفقهي والإفتاء، وسيتم تنظيم ندوتين بمسجدي «إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، والفتح الشهير بالاستاد بمدينة كفر الشيخ»، تحت عنوان «الآثار السلبية لأخذ الفتوى من غير أهلها».

عقد الندوات عقب صلاة العشاء

وأشار «بسيوني»، إلى أنّه يتم عقد الندوات عقب صلاة العشاء اليوم السبت، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أنّ ذلك يأتي برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.