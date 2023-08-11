غدا.. «أوقاف كفر الشيخ» تُنظم ندوتين عن التثقيف الفقهي والإفتاء

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ عن تنظيم ندوتين بالمساجد الكُبرى بالمحافظة، عن التثقيف الفقهي والإفتاء بعنوان «أحكام وآداب العشرة بين الزوجين»، غداً السبت، ضمن 47 ندوة تُنظمها وزارة الأوقاف بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

تنظيم ندوتين بالمساجد الكُبرى بكفر الشيخ عن التثقيف الفقهي والإفتاء

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ وزارة الأوقاف تُنظم 47 ندوة بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية السبت من كل أسبوع، عن التثقيف الفقهي والإفتاء، وسيتم تنظيم ندوتين بعدد من مساجد كفر الشيخ غداً السبت تحت عنوان «أحكام وآداب العشرة بين الزوجين»، بمساجد «إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، والفتح الشهير بالاستاد بمدينة كفر الشيخ».

عقد الندوات عقب صلاة المغرب

وأشار «بسيوني»، إلى أنّه يتم عقد الندوات عقب صلاة المغرب غداً السبت، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، فضلاً عن تلاوات قرآنية وابتهالات دينية لعدد من القراء والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون، لافتاً إلى أنّ ذلك يأتي برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.