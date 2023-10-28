«جوتيريش» عن أحداث غزة: حانت لحظة الحقيقة والتاريخ سيصدر حكمه علينا جميعا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: فاجأني التصعيد غير المسبوق لقصف دولة الاحتلال على غزة.

هدنة إنسانية في غزة

وأضاف جوتيريش: يشجعني التوافق الدولي المتزايد بشأن هدنة إنسانية في غزة، لافتًا إلى أنه يشعر بقلق بالغ أيضا بشأن موظفي الأمم المتحدة في ظل انقطاع الاتصالات.

وأشار جوتيريش إلى أنه حانت لحظة الحقيقة والتاريخ سيصدر حكمه علينا جميعا.