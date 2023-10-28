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مظاهرات في روما تنديدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة

كتب:

مريم جاد
05:32 م | السبت 28 أكتوبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بوجود مظاهرات في روما تنديدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة.

استمرار قصف غزة

وتواصل دولة الاحتلال منذ الليلة الماضية، عنفها وهجماتها في عدة مواقع بقطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

وألقت قوات الاحتلال قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر والذي يضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.

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