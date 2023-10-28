وكيل «صحة الشرقية» يقرر مجازاة فريق السلامة بمستشفى أولاد صقر

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المفاجئ على مستشفى أولاد صقر المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، وذلك بعد متابعة الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بوحدة طب الأسرة بالشوافين بأولاد صقر.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى أولاد صقر

تفقد وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، كما تفقد العيادات الخارجية وقام بمناظرة سجلات التردد عليها، موجهاً بندب طبيب رمد بالمستشفى لتفعيل عيادة الرمد بها، مع تركيب ستارة هوائية بعيادة النساء للحفاظ على جهاز التكييف ولمنع دخول أي حشرات الطائرة، متفقداً الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، كما تفقد الأقسام الداخلية، مؤكداً على أهمية سرعة استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة للمرضى.

وكيل صحة الشرقية يقرر مجازاة فريق الصحة المهنية

كما تفقد الدكتور هشام مسعود مكتب خدمة المواطنين وشباك التذاكر ومكتب قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتلاحظ عدم وضع طفايات الحريق في الأماكن المخصصة لها، وعدم تنظيم الأسلاك الكهربائية بالغرفة، مقرراً مجازاة فريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى بخصم ثلاث أيام من الراتب، مع تنظيم الغرفة على الفور.

كما وجه وكيل الوزارة مديرة إدارة نفقة الدولة بالمديرية، بعمل حصر لقرارات العلاج على نفقة الدولة وتنظيم وتصنيف الملفات الخاصة بها، كما تفقد الأقسام الداخلية، وقسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

كما تفقد «مسعود» مطبخ المستشفى، وتم التأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى، كما قام بمراجعة خطوط السير الخاصة بها هي ووحدة التعقيم والمغسلة، موجهاً ببعض التعديلات بالمغسلة بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تبين وجود فواصل موجودة بالمغسلة غير مستغلة ووجه بنقلها واستغلالها وفقاً للاحتياج، وتم التأكد من توافر مخزون معقم من الآلات والأدوات، ومخزون نظيف من المفروشات يكفي ليومين عمل، كما اطمأن على كفاءة عمل جهاز الأشعة المقطعية، مؤكداً على أهمية الصيانة الدورية للأجهزة، واتباع معايير الجودة، وإجراء الفحوصات وفقاً لاحتياجات المرضى الفعلية.