«الصحة» تحذر من إهمال علاج ارتفاع ضغط الدم: قد يصيب بنوبة قلبية

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن إهمال علاج ارتفاع ضغط الدم، موضحة في تقرير رسمي لها، أن هناك مضاعفات خطيرة قد يتعرض لها الفرد، إذا لم يسيطر على ارتفاع ضغط الدم.

مخاطر ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط

وحددت وزارة الصحة والسكان المضاعفات الخطيرة التى قد يتعرض لها الشخص، فى حال ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، وجاءت على النحو التالي:

- الإصابة بالنوبات القلبية.

- الفشل الكلوي.

- السكتات الدماغية.

- فقدان البصر.

- بعض المضاعفات الأخرى.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

وأوضحت وزارة الصحة والسكان سبب الإصابة بارتفاع غضط الدم، وقالت إن سبب الإصابة بارتفاع ضغط الدم يعود إلى كمية الدم التي يضخها القلب، ومدى صعوبة حركة الدم من خلال الشرايين، وكلما زادت كمية الدم التي يضخها القلب، وزاد ضيق الشرايين، يرتفع ضغط الدم .

وكشفت وزارة الصحة والسكان أعراض الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتتضمن الصداع، وضيق التنفس، ونزيف الأنف، مشيرةً إلى أهمية الاكتشاف المبكر للأمراض، مما يسهم في رفع معدلات الشفاء .

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن من خلال حملة «100 يوم صحة»، الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة، لافتةً الى أنها تشمل عدداً كبيراً من التخصصات الطبية، ولا يتحمل فيها أي أعباء مالية.