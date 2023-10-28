وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مستشفيات الصوفية وتلراك المركزية

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفيات الصوفية وتلراك المركزية، وذلك بعد تفقده سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بمستشفي أولاد صقر المركزي، والفرق الطبية بقرية الشوافين مركز أولاد صقر.

التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وتأكد وكيل وزارة الصحة خلال زيارته الأولى على مستشفى الصوفية بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الرئيسية، والمخزون الاستراتيجي منها، موجهاً بتنظيم وضع الأدوية والمستلزمات بالصيدلية، متفقداً قسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، وناقش بعض المقترحات مع مدير المستشفى لتطوير ورفع كفاءة هذه الأقسام، وتجميع العيادات الخارجية والخدمات المكملة لها بمكان واحد، كما أكد على أهمية التسجيل الدقيق للتشخيص الطبي للحالات بدفتر التسجيل بعيادة الأطفال، ووضع لافتة أخرى للعيادة عن المدخل الثاني لها، متفقداً مكتب تسجيل قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكداً على أهمية نظافة كافة الأقسام الإدارية، والتوجيه بنقل مكتب القرارات بجانب الأقسام الإدارية.

متابعة الخدمات المقدمة للأطفال المبتسرين

كما اطمأن الدكتور هشام مسعود على عمل الأجهزة الطبية بقسم الحضانات، وعلى الخدمات المقدمة للأطفال المبتسرين، وقام بمناظرة السجلات الطبية للتأكد من صرف العلاج اللازم للحالات وفقاً للتشخيص الطبي، والخطة العلاجية المقررة من الأطباء، وتسجيل كافة البيانات الطبية، والإجراءات التمريضية، وتدوين حالات الأمراض المعدية بسجل الترصد، متابعاً أعمال التطوير الجارية لوحدة العلاج الطبيعي بالمستشفى.

كما تفقد «مسعود» خلال زيارته الثانية قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى تلراك، موجهاً بتغيير السرير الموجود بغرفة الغرز بسرير عمليات يتناسب مع حجم التردد على القسم، والتوجيه بتنظيم خطوط السير الخاصة بالعيادات الخارجية، وعمل استراحة خارجية قريبة من العيادات ذات التردد العالى، متفقداً قسم العمليات الجراحية، وتم التأكيد على أهمية إجراء العمليات ذات المهارة وتطوير الخدمة بالقسم، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، كما تفقد وحدة الحضانات، مؤكداً على أهمية اتباع المسافات البينية للحضانات وفقاً لمعايير الجودة، وقام بمناظرة السجلات الطبية بها، والتأكد من انتظام عمل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبسترين بالحضانات.