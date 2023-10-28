أرقام الخط الساخن لأعطال الكهرباء بسوهاج.. اعرفها

الخط الساخن لأعطال الكهرباء بسوهاج، يشغل الآلاف من المواطنين والأهالي في شتى أنحاء المحافظة من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا، إذ أعلنت شركة توزيع الكهرباء في المحافظة، عن الخط الساخن لأعطال الكهرباء بالمحافظة، والذي يتلقى اتصالات الأهالي حال وجود أي أعطال في الخطوط والكابلات أو شبكات التوزيع بالأحياء والمناطق السكنية المختلفة.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة سوهاج

ويتضمن الخط الساخن لأعطال الكهرباء في سوهاج الرقم الرسمي المعلن من وزارة الكهرباء على مستوى سوهاج وهو 121، بالإضافة إلى أرقام أخرى مخصصة لكل المركز.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء في سوهاج

ويستطيع الأهالي الإبلاغ عن أي أعطال شكاوى أو أعطال خاصة بأعطال المحولات، أو أعطال شبكات أو انقطاع التيار الكهرباء، أو شكاوى الفواتير أو شكاوى القراءات الخاصة بشركات توزيع الكهرباء من خلال تسجيل الشكوى بالاسم والمنطقة ونوع الشكوى، ويحصل المواطن على رقم للمتابعة.

أرقام الإبلاغ عن أعطال الكهرباء في محافظة سوهاج

كما يمكن للأهالي الاتصال بأرقام التالية للإبلاغ عن أعطال الكهرباء عن محافظة سوهاج وهي:

- أعطال البلينا 4803718

- أعطال المنشأة 2400614

- أعطال دار السلام 4850539

- أعطال جرجا 4676992

- أعطال طهطا 4770728

- أعطال طما 4790644

- أعطال المراغة 2530884

- أعطال سوهاج 2329056

- أعطال أخميم 2580031