انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق في القليوبية غدا

أعلنت محافظة القليوبية انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق ببنها، غدًا الجمعة، بالتنسيق مع شركة الكهرباء بالمحافظة، برئاسة المهندسة آمال بركات وكيل وزارة الكهرباء.

سبب ومدة وتوقيت انقطاع الكهرباء بالقليوبية

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في تصريحات لـ«الوطن» إنه سيجري انقطاع الكهرباء غدا الجمعة في بنها لمدة 3 ساعات اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة الـ10 صباحًا وذلك لإجراء صيانة عاجلة بلوحة توزيع منطقة كفر الجزار التابعة لمدينة بنها.

خريطة انقطاع الكهرباء بالقليوبية

أضاف محافظ القليوبية أن خريطة انقطاع الكهرباء غدا ببنها كالتالي:

- كفر الجزار

– بطا

– جزء من منطقة الفلل من محكمة الأسرة وحتى كوبري الفحص

أوضح محافظ القليوبية أن المحافظة تناشد المستشفيات والمخابز ونقاط الشرطة بالمناطق المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائي مشيرا أنه سيتم إعادة التيار الكهربائي بمناطق الفصل فور الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة لوحة توزيع منطقة كفر الجزار

ووجه محافظ القليوبية اعتذارًا للمشتركين بالأماكن المتأثرة بانقطاع الكهرباء مشيرا إلى أن الانقطاع يأتي في إطار جهود توفير خدمة أفضل وصيانة المحولات ومحطات الكهرباء، حيث أهاب بالمواطنين بأماكن قطع الكهرباء في القليوبية بمدينة بنها بتدبير تغذية بديلة بفترة فصل التيار خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الخدمية.