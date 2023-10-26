رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق في القليوبية غدا

كتب:

حسن صالح
02:40 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
انقطاع الكهرباء بالقليوبية

انقطاع الكهرباء بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق ببنها، غدًا الجمعة، بالتنسيق مع شركة الكهرباء بالمحافظة، برئاسة المهندسة آمال بركات وكيل وزارة الكهرباء.

سبب ومدة وتوقيت انقطاع الكهرباء بالقليوبية 

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في تصريحات لـ«الوطن» إنه سيجري انقطاع الكهرباء غدا الجمعة في بنها لمدة 3 ساعات اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة الـ10 صباحًا وذلك لإجراء صيانة عاجلة بلوحة توزيع منطقة كفر الجزار التابعة لمدينة بنها.

خريطة انقطاع الكهرباء بالقليوبية 

أضاف محافظ القليوبية أن خريطة انقطاع الكهرباء غدا ببنها كالتالي: 

 - كفر الجزار

 – بطا 

– جزء من منطقة الفلل من محكمة الأسرة وحتى كوبري الفحص

أوضح محافظ القليوبية أن المحافظة تناشد المستشفيات والمخابز ونقاط الشرطة بالمناطق المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائي مشيرا أنه سيتم إعادة التيار الكهربائي بمناطق الفصل فور الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة لوحة توزيع منطقة كفر الجزار 

ووجه محافظ القليوبية اعتذارًا للمشتركين بالأماكن المتأثرة بانقطاع الكهرباء مشيرا إلى أن الانقطاع يأتي في إطار جهود توفير خدمة أفضل وصيانة المحولات ومحطات الكهرباء، حيث أهاب بالمواطنين بأماكن قطع الكهرباء في القليوبية بمدينة بنها بتدبير تغذية بديلة بفترة فصل التيار خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الخدمية.

اقرأ المزيد:

محطة كهرباء جديدة تدخل الخدمة في القليوبية.. بتكلفة 450 مليون جنيه

115 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء القليوبية

انقطاع المياه في القليوبية اليوم.. 5 مناطق متضررة بسبب إحلال الشبكات

انقطاع المياه 8 ساعات عن الخانكة في القليوبية بسبب أعمال الصيانة اليوم

مواعيد انقطاع الكهرباء في القليوبية شهر أغسطس 2023

جدول انقطاع الكهرباء في القليوبية الجديد أغسطس 2023.. اعرف المواعيد

جدول انقطاع الكهرباء في محافظة القليوبية أغسطس 2023 «صور»

انقطاع المياه عن 7 مناطق غدا في القليوبية لمدة 8 ساعات.. اعرفها

تعرف على مواعيد انقطاع التيار الكهربائي خلال 3 أيام بمحافظة القليوبية

تعرف على أماكن انقطاع المياه في القليوبية والإسكندرية
بقلم حسن صالح