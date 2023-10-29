عماد الدين حسين: رسالة الرئيس السيسي موجهة لكل من يفكر في انتهاك سياد مصر

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسالة طمأنة للمصريين بشأن الأوضاع التي تعيشها المنطقة وشدد على أن البلد في أمان، وهذه رسالة في غاية الأهمية وصلت لكل المواطنين، مشيرا إلى أن القلق والخوف لدى الجميع شعور طبيعي للغاية بالنظر إلى كل ما يتردد أو قيل منذ بداية العدوان الإسرائيلي حتى صباح يوم الجمعة عندما سقطت بعض الأجسام الغريبة على نوبيع وطابا.

رسالة الرئيس السيسي موجه للجميع

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، من تقديم الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى، أن بعض المصريين شديدي القلق من التطورات التي قد تحدث في المنطقة بالمرحلة المقبلة خاصة بعد اتساع الصراع الذي حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مرات، لافتا إلى أن رسالة الرئيس السيسي موجهة للجميع وكل من يفكر في انتهاك السيادة المصرية.

أهمية الاحتفالات الصناعية والاقتصادية

وأكد أهمية مثل هذا الاحتفال المتعلق بالاقتصاد والصناعة والذي شهدناه اليوم، متمنيا كثرته خلال الفترة المقبلة، كونه لا يقل أهمية عن مسألة وجود جيش قوي وسياحة قوية، إذ يشير إلى عمل المصانع وزيادة الأيدي العاملة، وبالتالي تقليل حجم البطالة والاستيراد، فضلا عن توافر العملة الصعبة.

وتابع أن إسرائيل تريد الاستفراد بغزة، وتدميرها، فضلا عن تهجيرهم إلى سيناء والأردن، مؤكدا على وجود أطراف تسعى لتخفيف العبء على الفلسطينيين، موضحا أن رسالة الرئيس السيسي جمعت بين جزئين في غاية الأهمية إحداهما في طمأنة المصريين، والآخر في بذل مصر كل الجهود السياسية ولكن لا يمكن الإفصاح عن أية تفاصيل كونها قيد التحضير.