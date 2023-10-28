الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 28 أكتوبر، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق.

وأشاد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بموقف النقابة من دعم القضية الفلسطينية، وهي استكمال لموقف الشعب المصري الثابت تجاه القضية بالدعم لأشقائنا في فلسطين، مؤكداً أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية أولى اهتماماً كبيراً بالسكك الحديدية وتطوير البنية التحتية من خلال رفع كفاءتها وتطويرها حيث شمل التطوير القطارات والمزلقانات والمحطات والعنصر البشري وعمل مشروعات جديدة، الأمر الذي انعكس على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

وأكد فوزي، أن مصر خلال الفترة الماضية تقدمت من حيث مؤشر كفاءة خدمات القطارات إلى المرتبة الـ50 عالمياً، وذلك بعد اهتمام الدولة منذ عام 2014 في تنفيذ خطتها في مجال السكك الحديدية بتكلفة إجمالية تقدر نحو 225 مليار جنيه، حيث وصل عدد الجرارات الجديدة إلى 990 جرار سكة حديدة في عام 2023، فضلا عن تطوير البنية التحتية لـ295 مزلقانا، وكذلك زيادة محطات المترو خلال السنوات التسع الماضية إلى 101 محطة مترو بعد أن كانت 64 محطة في عام 2014.

تطوير قطاع السكة الحديد بالكامل

من جانبه، قال وفد النقابة أنه منذ تسع سنوات حرص المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، على تطوير قطاع السكة الحديد بالكامل، لحرصها على تقديم أعلى مستوى من الخدمات للجمهور، مؤكدين أنهم يقومون بعمل مؤتمرات توعوية لأعضاء النقابة وعمالها لتعريفهم بإنجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال السنوات التسع الماضية، والتي لمسوها بالفعل في قطاع النقل.

شعور المواطن بالأمن والأمان والاستقرار

وثمن الوفد دور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في حماية مصر من التهديدات التي تحيط بها خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحالية، فضلا عن شعور المواطن بالأمن والأمان والاستقرار وتوفير حياة كريمة للمواطن، مؤكدين على ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، مطالبين بعمل لجان للمغتربين خلال فترة الانتخابات لتيسير الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

يذكر أن نقابة العاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق من أقدم النقابات المصرية، وتضم 24 لجنة نقابية بها 75 ألف عامل، وتقدم الخدمات المستمرة لأعضائها.