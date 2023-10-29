الصليب الأحمر يناشد العالم وقف المعاناة الإنسانية في غزة: مستواها لا يطاق

ناشدت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العالم التحرك لوقف ما سمته المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

الخسارة المأسوية لأرواح الكثير من المدنيين أمر مؤسف

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن سبولياريتش قولها «هذا إخفاق كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه»، مضيفة «لقد صدمتُ من المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية، وأحض على وقف التصعيد الآن»، مشددة على أن الخسارة المأسوية لأرواح الكثير من المدنيين أمر مؤسف.

وتابعت: «من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للجوء إليه في غزة وسط القصف المكثف. وفي ظل الحصار العسكري القائم، لا توجد أيضا استجابة إنسانية كافية ممكنة حاليا».

وكانت سبولياريتش تتحدث بعد ساعات على انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة التصعيد غير المسبوق للقصف على غزة ودعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 7700 مواطن، بينهم 3195 طفلا و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا، مع دخول العدوان يومه الـ23.