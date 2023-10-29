عاجل.. الاحتلال يقصف غزة الآن برا وبحرا وجوا بقنابل الفسفور الأبيض

شنت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه الحربية، الليلة، غارات عنيفة على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء مزيد من الشهداء وسقوط جرحى.

ارتفاع عدد الشهداء والمصابين

وأعلنت وكالة الانباء الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 7700 مواطن، بينهم 3195 طفلا و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا، مع دخول العدوان يومه الـ23.

وتركزت الغارات على شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إلقاء طيران الاحتلال لقنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليا، كما شن طيران الاحتلال غارات على المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة، بالتزامن مع قصف عنيف من المدفعية والزوارق الحربية.

قصف عدة منازل في بلدة جباليا شمال القطاع

وقصفت طائرات الاحتلال عدة منازل في بلدة جباليا شمال القطاع، وفي مدينة رفح جنوبا، وحي الشجاعية شرق غزة.

كما شنت غارات عنيفة على منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة، ومنطقة بئر نعجة وحي الصفطاوي ودوار أبو شرخ في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.