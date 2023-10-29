من هم الرحالة الرقميون؟.. 60 دولة تمنحهم تأشيرات للعمل عن بعد

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنَّ الرحالة الرقميون هم الأشخاص الذين يعملون عن بعد في دول مختلفة عن دولهم، وبالتالي لا يتمتعون بكل مزايا وحقوق العاملين بدوام كامل.

دول تمنح تأشيرات مخصوصة للعمل عن بعد

وأشار المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المصطلح أصبح متعارفًا عليه دوليًا وهناك 60 دولة أصبحت تمنحهم تأشيرات مخصوصة للعمل عن بعد وأبرزها «المكسيك، البرتغال، الإمارات، بنما، تايلاند»، وانضمت اليها عدة دول افريقية، مثل «ناميبيا، موريشيوس، سيشل».

17.3 مليون شخص يعملون عن بعد في أغسطس 2023 بأمريكا

ولفت المركز إلى أنَّه في أمريكا يوجد 17.3 مليون شخص يعملون عن بعد في أغسطس 2023 وهو ما يعادل 11% من القوى العاملة في الولايات المتحدة، ويخطط 70 مليون آخرون للانضمام إليهم، وقدمت إسبانيا مميزات كبيرة لهم من خلال قانون جديد داعم للشركات الناشئة بهدف جذب المواهب إلى البلاد، وتقديم تأشيرة عمل عن بعد صالحة لمدة عام واحد مع تحويلها إلى إقامة دائمة في حالة البقاء لمدة 5 سنوات.

السماح للعاملين عن بعد بالعمل بدوام جزئي طالما أن الراتب لا يتجاوز 20%

كما يسمح للعاملين عن بعد بالعمل بدوام جزئي طالما أن الراتب لا يتجاوز 20% من إجمالي دخل العامل، كما تعمل كندا حاليًا على تطوير استراتيجية جذب الرحالة الرقميين من خلال السماح للشركات الناشئة بالحصول على تصاريح عمل لمدة 3 سنوات.

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