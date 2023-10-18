وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب: داعمون للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

أعلنت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين بالمصارف والتأمينات والأعمال المالية، دعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية، وعدم السماح بتصفيتها عن طريق تهجير أهلها، وتأكيده حرص الدولة المصرية الحفاظ على الحق الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة وتهجير بمخالفة كل القوانين والمواثيق الدولية من الاحتلال الإسرائيلي.

إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني

وقالت سولاف درويش إن الشعب المصري مستعد الآن لتلبية نداء قائده بالخروج بالملايين لرفض سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية على يد الاحتلال وأعوانه، مستنكرة المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرب مستشفى المعمداني أمس الثلاثاء، وراح ضحيتها أكثر من 500 شهيد ومئات الجرحى، وللإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر من العدوان منذ عام 2006، حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الجديد حتى الآن نحو 3000 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح في القطاع، و61 شهيدا وأكثر من 1500 جريح في الضفة الغربية.

مطلوب تدخل دولي لإيقاف العدوان الإسرائيلي

وطالبت درويش بتدخل دولي عاجل من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لإيقاف النزيف الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي.