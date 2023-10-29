أبوالغيط: إسرائيل تستهدف البنية التحتية بفلسطين دون مراعاة للقانون الدولي

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إنّ شدة التدمير التي لحقت بالمرافق الأساسية تدل على رغبة مقيتة لصناعة الخراب وجعل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية غير صالحٍ للحياة، ظنًا منها أنّ نشر اليأس في قلوب الفلسطنيين عبر سياسيات العقاب الهمجي سيدفعهم للاستسلام، ولن يحدث هذا قط.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدولة العربية، خلال كلمته في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، أنّ إسرائيل تستهدف البنية التحتية الفلسطينية كما فعلت من قبل في جنوب لبنان وسوريا دون أي قيود ودون مراعاة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي جرمت مهاجمة أو تعطيل نقل المواد التي لا غنى عنها، ومنها شبكات المياه والري، وتعتبر تدمير البنية التحتية وشبكات المياه جرائم حرب، وهناك العديد من المواثيق الدولية التي تُجرّم استخدام المياه كسلاح ضد المدنيين.

وتابع أبوالغيط بأنّ الاعتداء الأخير فضح مواقف أولئك الذين يكيلون بمكيالين ويبررون جرائم استهداف شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء التي تقترفها إسرائيل بأنّها دفاع عن النفس، ويستنكرون الأفعال نفسها بمواقف أخرى.