أبوالغيط: يجب وضع حد للقصف الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن قمة القاهرة للسلام يعد اجتماعًا مهمًا في ظل تصعيد حاد للحرب الإسرائيلية المسعورة على قطاع غزة، ونظرا لخطورة الوضع الإنساني في غزة الصامدة، فإنني أوجز كلمتي فيما يلي، أولا: ينبغي للمجتمع الدولي العمل على مسارين بالتوازي، وهما التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للقصف الوحشي الإسرائيلي على القطاع من المدنيين.

وأضاف خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لا بد من فتح ممر آمن على نحو عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية للسكان في غزة بالكامل مع استمرار إمدادات الغذاء والدواء والمياه والطاقة لأهل القطاع، مؤكدة أن هذه هي الأولوية القصوى، استمرار الوضع الحالي فيندرج في إطار المخالفة الصريحة والفادحة للقانون الدولي الإنساني من جانب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

وواصل: «ثانيا.. أؤكد أن الجامعة العربية ترفض كل الاستهداف والعنف ضد المدنيين دون تمييز علما بأن ليس هناك مدنيون ذوي درجة أعلى وآخرين بدرجة أدنى، فالمدنيون كلهم متساوون والنفس البشرية لها قدسيتها ونستنكر بشدة التصريحات التي تصف البعض بالبربرية وشعوبا أخرى بالتحضر كما أن لدينا خشية كبرى من الانجراف لصراع ديني يلحق بكارثة ممتدة بالبشرية».

واستكمل: «ثالثا.. أتوجه بالأطراف كلها خاصة تلك غير المنخرطة في النزاع بأن تتحمل المسؤولية وتمارس ضبط النفس وألا تفتح الطريق لأي إجراء أن يوسع رقعة المواجهة أو تمددها، وأن هذا ما يقتضيه الحد من معاناة المدنيين وتفادي حرب إقليمية سوف يدفع ثمنها الجميع».

واختتم تصريحاته، قائلًا: «رابعا وأخيرا.. يجب على القوى الدولية الرئيسية الاتفاق العاجل على أفق واضح ومحدد لتسوية سياسية شاملة تجسد للشعب الفلسطيني دولته المستقلة ليعيش في سلام وأمن فتلك التسوية وحدها سوف تجنب الأجيال القادمة في إسرائيل وفلسطين دوامات الكراهية والعنف».