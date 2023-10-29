جماهير أهلي بنغازي الليبي تدعم فلسطين بـ«تيفو» تاريخي.. ماذا فعلوا؟

مع اشتعال الحرب في غزة، في ظل تصاعد الأحداث والقصف المستمر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا يتوقف دعم ومساندة القضية الفلسطينية في ملاعب كرة القدم من الشرق إلى الغرب، آخرها جماهير أهلي بنغازي الليبي، الذي قرروا دعم فلسطين بفكرة مختلفة.

رسالة تاريخية من جماهير أهلي بنغازي الليبي

«لن نخضع ولن نذل.. مثلما فعل أجدادنا في الغازي والمحتل».. رسالة تاريخية نفذتها جماهير أهلي بنغازي، في مواجهة الأنوار بالدوري الليبي، برفع «تيفو» في المدرجات خلال المباراة، لدعم فلسطين في ظل ما تمر به غزة.

6 شخصيات تاريخية أبطال رسالة جماهير لدعم فلسطين

6 شخصيات تاريخية مناضلة في الوطن العربي، كانوا أبطال «التيفو» التاريخي لجماهير أهلي بنغازي، وهم عمر المختار، وعبدالكريم الخطابي، ومصباح الجربوع، عبدالقادر الجزائري، وسلطان الأطرش، وسعد زغلول.

المجاهد الليبي عمر المختار، هو أحد أشهر المقاومين العرب والمُسلمين، الذي حارب الإيطاليين لأكثر من 20 عاما، بينما كان الخطابي قائدا للمقاومة الريفية في المغرب ضد الاستعمارين الإسباني والفرنسي، بينما كان مصباح الجربوع مناضلا تونسيا، من أبرز قادة المقاومة المسلحة ضد المستعمر الفرنسي في الخمسينات.

واختارت الجماهير أيضا الثلاثي التاريخي عبد القادر الجزائري القائد سياسي والعسكري الذي قاد مقاومة شعبية لخمسة عشر عاما أثناء بدايات غزو فرنسا للجزائر، وسلطان الأطرش القائد العام للثورة السورية الكبرى التي اندلعت ضد الإستعمار الفرنسي عام 1925، وأخيرا سعد زغلول الزعيم المصري وقائد ثورة 1919 وأحد الزعماء المصريين التاريخيين.

اختيار 6 شخصيات تاريخية مناضلة، مع جملة «لن نخضع ولن نذل»، كانت اختيار جماهير الفريق الليبي، لتوصيل رسالة إلى العالم بدعم القضية الفلسطينية وانتصارها عاجلا أو أجلا على العدوان الإسرائيلي المحتل، لتنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير خلال الساعات الماضية، وسط إشادات واسعة بفكرة الرسالة التي تعكس قوة المقامة العربية عبر التاريخ ضد الاحتلال.