«الصحة العالمية» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة: عدد الجرحى لا يحتمل

جددت منظمة الصحة العالمية دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة لأغراض إنسانية، تماشيًا مع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».

منظمة الصحة العالمية تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء القصف الإسرائيلي بالقرب من مستشفى الإندونيسي والشفاء، وشددت على أن المستشفيات باتت غير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير في أعداد المرضى والجرحى، فيما ينزح إليها آلاف المدنيين، في ظل تواصل القصف المكثف على قطاع غزة، بحسب بيان المركز الإعلامي للأمم المتحدة.

وحثّت الصحة العالمية جميع أطراف النزاع بضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك العاملون في مجال الصحة والمرضى والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف.