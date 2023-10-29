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أستاذ علوم سياسية: مصر تلعب دورا محوريا لحل عادل للقضية الفلسطينية

كتب:

ماريان سعيد
01:32 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية

الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية

كثفت مصر اتصالاتها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، اليوم، لإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة خلال الأسبوع الجاري، وفقا لتصريحات مصادر رفيعة المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية»، إذ أكدت المصادر أن هذه الاتصالات تهدف للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين بقطاع غزة.

وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تلعب دورا محوريا منذ بداية الأزمة، ولا تكتفي بجانب واحد للدعم إنما عملها على ثلاث محاور، إذ تنادي باحتواء الأزمة عن طريق استغلال دورها المحور والمؤثر بالتواصل مع كل الدول والأطراف المعنية دوليا وإقليميا، وتلجأ للحلول السياسية للوصول إلى نقطة توافق لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة فاق التوقعات إذ يواجه المدنيون جيشا نظاميا. 

مصر تهتم بالمحور الإنساني

وتابع أستاذ العلوم السياسية في تصريحاته لـ«الوطن»، أن مصر تهتم بالمحور الإنساني من خلال إرسال المساعدات الغذائية والطبية وتخفيف المعاناة وبذل جهود لإدخال المساعدات سواء مقدمة من مصر أو دول أخرى.

أما المحور الثالث والتي أشار إليه «بدر الدين» فهو البحث عن حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وهو ما نسميه الوصول إلى السلام العادل من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية.

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بقلم ماريان سعيد

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