طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزة كتب: منتصر سليمان 12:56 م | الأحد 29 أكتوبر 2023 مطار العريش أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنَّ طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدًا لدخولها لغزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات إنسانية لقطاع غزة من تركيا والكويت مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات كويتية تمهيدا لإرسالها إلى غزة مطار العريش يواصل استقبال طائرات المساعدات الإنسانية لنقلها إلى غزة مساعدات بلجيكية تصل إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة بفلسطين مطار العريش غزة حصار غزة اخبار غزة بقلم منتصر سليمان