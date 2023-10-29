وزير الإسكان للعاملين بمنطقة الأبراج الشاطئية بالعلمين: «عاوز الموقع خلية نحل»

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجارية في منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة.

وأشار بيان صادر عن وزارة الإسكان، اليوم الأحد، إلى أنه يجرى الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجا، بالتوازي مع تنفيذ التشطيبات الداخلية، كما يجرى تنفيذ عدد آخر من الأبراج، وتم الانتهاء من المنطقة الترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، ورافقه مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

ضرورة بذل المزيد من الجهد

وأكد «الجزار»، لمسئولي شركات المقاولات العاملة في مشروعات مدينة العلمين الجديدة، ضرورة بذل المزيد من الجهد للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، وبأعلى جودة، وزيادة أعداد العمالة، قائلا لهم: «عايز المواقع خلية نحل».

كما تفقد وزير الإسكان، الكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري «مزارين»، والذى يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بإجمالي 618 فيلا، و552 شاليها، و364 عمارة، بإجمالي 8,691 وحدة.

تفقد مشروع المدينة التراثية

وتفقد الوزير، مشروع المدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بها نحو 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الروماني – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات).