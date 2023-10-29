وزير الإسكان يتابع أعمال المشروعات الجاري تنفيذها في العلمين الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والموقف التفصيلي لتنفيذ كل مشروع، وأعداد العمالة والمعدات بالمواقع، بحضور مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

زيادة أعداد العمالة والمعدات بمختلف المواقع

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على مواصلة الجهود المبذولة لضغط المعدلات الزمنية لتنفيذ المشروعات، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بمختلف المواقع، والعمل على مدار الساعة، والمتابعة الدورية الحثيثة لمراحل تنفيذ مختلف المشروعات بشكل يومي، مؤكدًا أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة، من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حالياً، نظرًا للموقع المتميز للمدينة.

مدينة العلمين الجديدة من مدن الجيل الرابع

وأشار وزير الإسكان إلى أنّ مدينة العلمين الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحي اللاتيني، ومشروع "سكن مصر" والمدينة التراثية، وغيرها.