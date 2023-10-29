بورسعيد تبحث آليات دعم التعاون مع شركة النصر للملاحات

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، المهندس محمد يونس رئيس مجلس ادارة شركة النصر للملاحات، بمكتبه بالديوان العام، لبحث مزيد من سبل التعاون بين المحافظة والشركة.

فتح آفاق جديدة لإنتاج وتصدير الملح

وأكد محافظ بورسعيد ترحيبه بكل أوجه التعاون مع شركة النصر للملاحات، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للإنتاج والتصدير، كما شهد اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل داخل الشركة، وأكد المحافظ تقديم كامل الدعم للشركة.

جدير بالذكر، أن «النصر للملاحات» تعد الشركة المسؤولة عن جبال الملح بمدينة بورفؤاد، والتي أصبحت ملتقى سياحي شبيه بجبال الجليد والتي تقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان، ويشبه جلسات العلاج الطبيعي.

وتشهد جبال الملح إقبالا ضمن رحلات اليوم الواحد لزيارة معالم المحافظة من مختلف المحافظات، ويلتقط الزائرون صورا تذكارية علا الجبال كأنهم فوق جبال الثلج في أوروبا وغيرها.