الفنانة ألفت عمر تنضم إلى أسرة مسلسل «الملاحات»

تعاقدت الفنانة ألفت عمر على المشاركة في مسلسل «الملاحات» بجانب الفنانة دينا فؤاد، والفنانة داليا مصطفى، والفنان عابد عناني.

وسيبدأ تصوير العمل، خلال الفترة القليلة المقبلة، تمهيدًا لعرضه على إحدى القنوات الفضائية، إذ إنّ العمل مكون من 30 حلقة.

مشاركة ألفت عمر بمسلسل «إجازة مفتوحة»

كانت ألفت عمر شاركت في مسلسل «إجازة مفتوحة»، الذي عُرض على شاشة قناة «ON»، وكانت تدور أحداثه في إطار درامي كوميدي، يفقد رب أسرة وظيفته وتحاصره الأزمات المادية، ويجد العديد من الصعوبات في التعامل مع أبنائه وهم في سن المراهقة.

ألفت و«سره الباتع»

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، مراد مكرم، دنيا ماهر، هشام إسماعيل، كريم أبوزيد، ملك قورة، سامي مغاوري، نور محمود، مؤمن نور، هدى مجد.

يشار إلى أنّ الفنانة ألفت عمر حالة انتعاشة فنية، شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف، إذ حقق العمل نجاحًا كبيرًا طوال عرض الـ30 حلقة.