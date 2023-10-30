أحمد فرحات: فكرت في تبني طفل وفشلت بعدما فقدت القدرة على الإنجاب

لم يُرزق الفنان أحمد فرحات بطفل، رغم أنه تزوج 3 مرات، وتحدث الفنان أحمد فرحات عن فكرة تبني طفل، بعدما فقد القدرة على الإنجاب، في السطور التالية.

أحمد فرحات وفكرة التبني

قال أحمد فرحات لـ«الوطن»: فكرت في تبني طفلاً، بسبب أنه كان لدي مشكلة في الغدة، تسببت في أنني ليست لدي قدرة على الإنجاب، وبالفعل ذهبت مع زوجتي من أجل تبني طفلاً، ولكن مع الأسف، قد كنا تجاوزنا العمر المسموح به، ومن بعدها أصحبت زوجتي هي حب حياتي، وابنتي وصاحبتي، وعلمت قيمتها خلال فترة مرضي.

ومن جانبه طمأن الفنان أحمد فرحات جمهوره على حالته الصحية، إذ أنه تعرض لأزمة صحية مفاجئة منذ أيام، ودخل على إثرها إحدى المستشفيات، ثم أكمل علاجه في المنزل.

محطات في حياة الفنان أحمد فرحات

ويعد أحمد فرحات، من أشهر أطفال السينما المصرية في خمسينيات القرن الماضي، ومن أبرز أفلامه «إشاعة حب» وعبارته الشهيرة «بابا إنت يا حبيبي»، وفيلم «سر طاقية الإخفاء»، و«شارع الحب»، و«معبودة الجماهير».