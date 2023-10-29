أسعار العملات الیوم الأحد بنهاية التعاملات في البنوك.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري استقرارا ملحوظا في البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، مع نهاية التعاملات اليوم بالبنوك.

وسجّل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، واليورو 32.56 جنيه للشراء، و32.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات الیوم الأحد في ختام التعاملات

وتستعرض «الوطن» بهذا التقرير، أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم أمام الجنيه بالبنوك، في أول أيام عمل البنوك بعد الإجازة الأسبوعية، بحسب آخر تحديثات البنوك للأسعار عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جينه للبيع.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في بنك مصر 99.51 جنيه للشراء، و99.83 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 98.84 جنيه للشراء، و99.83 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنیه المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 37.39 جنيه للشراء و37.56 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 37.34 جنيه للشراء، و38.58 جنيه للبيع.

سعر الیورو في البنوك المصریة

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 32.56 جنيه للشراء، و32.71 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي البنك الأهلي المصري 32.50 جنيه للشراء، و32.73 جنيه للبيع.