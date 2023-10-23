استقرار أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 23-10-2023 في البنوك

شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين 23-10-2023 في البنوك المصرية استقرارًا في نهاية التعاملات، حيث استقر سعر صرف الدولار عند 30.82 جنيه للشراء، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي 8.21 جنيه للشراء، بينما استقر اليوان الصيني عنذ 4.21 جنيه.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وبحسب الموقع الرسمي البنك المركزي المصري، فإن أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية بنهاية التعاملات، سجلت استقرارا ملحوظا، وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي 99.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في البنوك المصرية بنهاية التعاملات نحو 30.82 جنيه للشراء، فما بلغ سعر البيع نحو 30.90 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

واستقر سعر اليورو في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم على 32.68 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 32.83 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

ووفقا للبيانات البنوك فإن سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري سجل في نهاية تعاملات اليوم الاثنين نحو 37.46 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع إلى 37.63 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في البنوك المصرية في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 8.21 جنيه للشراء بينما سجل سعر البيع نحو 8.25 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وأما عن سعر سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية، فسجل في نهاية تعاملات اليوم 8.39 جنيه للشراء و8.42 قرش للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وأخيرا استقر سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية في نهاية تعاملات اليوم الاثنين عند 99.66 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 100.12 جنيه.