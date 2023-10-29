البابا فرنسيس يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة

دعا البابا فرانسيس، اليوم الأحد، إلى العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتماد هدنة إنسانية وتوقف هجمات الاحتلال على قطاع غزة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال البابا بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس: «لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن إمكانية وقف الأسلحة، لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن إمكانية وقف إطلاق النار».

البابا فرانسيس: يجب أن يكون هناك مجال لضمان المساعدات الإنسانية

وأضاف البابا فرانسيس: «في غزة على وجه الخصوص، يجب أن يكون هناك مجال لضمان وصول المساعدات الإنسانية».