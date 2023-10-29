ارتفاع 105 أسهم خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم الأحد

شهدت تداولات البورصة المصرية، خلال جلسة اليوم الأحد، التداول على 204 أسهم تابعة للشركات المقيدة في البورصة المصرية، وارتفع 105 أسهم، مقابل تراجع 58 سهما فقط، واستقرار 41 آخرين.

تداول الأسهم في البورصة المصرية

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل حركة تداول الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

أكثر الأسهم ارتفاعًا في البورصة اليوم

- سهم اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مرتفعًا بنسبة 19.98%، وأغلق عند مستوى 45.1 جنيه.

- سهم الشمس للإسكان والتعمير، مرتفعًا بنسبة 17.11% وأغلق عند مستوى 8.35 جنيه.

- سهم بلتون المالية القابضة مرتفعًا بنسبة 15.79% وأغلق عند سعر 3.52 جنيه.

- سهم ريكاب للاستثمارات المالية بارتفاع 13.74%، وأغلق عند سعر 3.89 جنيه.

- سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني مرتفعًا 13.10%، وأغلق عند سعر 14.25 جنيه.

أكثر الأسهم انخفاضاً في البورصة اليوم

- سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، متراجعا بنسبة 19.99%، بسعر إغلاق 58.48 جنيهًا.

- أسهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي، بتراجع 19.99%، بسعر إغلاق 79.76 جنيه.

- سهم أصول E.S.B. للوساطة في الأوراق المالية، حيث أغلق على تراجع 5.26%، مغلقًا عند سعر 0.270 قرشا.

- سهم العربية لاستصلاح الأراضي، تراجع بنحو 17.03%، وأغلق عند سعر 33.46 جنيهًا.

- أسهم النصر للملابس والمنسوجات - كابو، تراجعت بنحو 6.67%، عند سعر 2.24 جنيهًا.

إغلاق مؤشر البورصة الرئيسي

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت جلسة اليوم على تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 23086.72 نقطة.