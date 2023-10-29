أخبار البورصة المصرية اليوم.. 5 مليارات جنيه مكاسب سوقية في بداية التداول

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 29-10-2023، ارتفاعًا في أداء المؤشرات ببداية التداولات، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.23%، في مستهل التعاملات عند مستوى 23315 نقطة، وسط مكاسب سوقية 5 مليارات جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.92% عند مستوى 4379.33 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.64%، عند مستوى 6620.42 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

ووفق أخبار البورصة المصرية، اليوم، بلغت قيم التداول في البورصة نحو 468.9 مليون جنيه عبر التداول على 116.2 مليون سهم، وتنفيذ 21.328 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 2 مليار جنيه في مستهل التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.594 تريليون جنيه، وفقًا لأخبار البورصة المصرية.

نشاط تداولات البورصة المصرية

وتشهد البورصة المصرية نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، حيث حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.

البورصة ترتفع بنحو 59.7% منذ بداية العام الجاري

وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة بلغت 59.7% منذ بداية العام الجاري، حيث بدأت هذا العام عند مستوى 11500 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 23 ألفا و100 نقطة، وهو مستوى تاريخي بالنسبة للبورصة المصرية.