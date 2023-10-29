خبير اقتصادي: الصناعة المصرية منذ عهد الفراعنة تتميز بالذوق الرفيع

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن الصناعة المصرية منذ الفراعنة، تتميز بالذوق الرفيع، مثل اختراعهم للعجلات الحربية، والملابس الفرعونية التي لا تزال محل اهتمام، حتى يومنا هذا، وأيضًا الصناعات اليدوية.

تنتقل مصر مع التطورات الصناعية التي تحدث في العالم

وأكد «جاب الله» خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه، أن مصر كانت من أوائل الدول في الصناعات بالبخار، إذ تنتقل مصر مع التطورات الصناعية، التي تحدث في العالم، ويظهر ذلك في البنى التحتية والطرق المصرية، التي أصبحت في مستوى عالٍ من الانبهار، وتطوير الموانئ والاتصالات.

الدولة نفذت برنامج إصلاح اقتصادي

وتابع «جاب الله» أن الدولة نفذت برنامج إصلاح اقتصادي، على مدار السنوات الماضية، ساعد في تشجيع المستثمرين، على الاستثمار بالدولة المصرية، لذا من المهم دعم الصناعة الوطنية، وشراء المنتجات المحلية لتنمية الاقتصاد القومي.