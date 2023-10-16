محافظ أسوان يلتقي أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات من ضمنها العميد أحمد دنش، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي والمشرف العام على الاستثمار لمناقشة سبل التعاون المشترك وتحقيق أقصى استفادة من المبادرة في تنمية الصناعة المصرية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع في أسوان.

دعم كبير من الرئيس السيسي لتنمية الصناعة

أكد اللواء أشرف عطية على الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية في مصر.

ورحب المحافظ بأعضاء المبادرة «ابدأ»، وأعرب عن ترحيبه بتعاون المحافظة مع جهودهم المخلصة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار بهدف تعزيز الاقتصاد والتنمية وتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصناعية.

تعزيز كفاءة المناطق الصناعية بأسوان

وخلال اللقاء ناقش الحضور قضايا المناطق الصناعية الرئيسية في أسوان والجهود التي تبذل لتطويرها وتعزيز كفاءتها بينما عقد وفد المبادرة زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية في العلاقي للاطلاع على المشكلات والمطالب والاحتياجات، وذلك للتمهيد لتلبيتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.