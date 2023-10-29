عاجل.. ضربة موجعة لصن داونز أمام الأهلي في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي

تأكد غياب توبوهو موكوينا، لاعب نادي ماميلودي صن داونز، عن مباراة الإياب أمام الأهلي، في الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأفريقي، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بعد حصوله على بطاقة صفراء أمام الأحمر، في اللقاء الذي يجمع بينهما بالوقت الحالي على ملعب «لوفتس فيرسفيلد»، وتشير النتيجة إلى تقدم أصحاب الأرض بنتيجة هدف نظيف.

موكوينا يغيب عن مباراة الإياب أمام الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي وتحصل توهوبو موكوينا على بطاقة صفراء خلال المباراة، التي تقام في الوقت الحالي، على ملعب لوفتس فيرسفيلد، بعد تدخل عنيف على أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، ليتأكد غيابه عن مباراة الإياب، التي تقام مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وحصل توبوهو موكوينا، على بطاقة صفراء، في مباراة بترو أتلتيكو بالدور ربع النهائي من المسابقة، قبل أن يحصل على الإنذار الثاني في مباراة الأهلي، ويتأكد غيابه عن لقاء الإياب.

تشكيل الأهلي أمام صن داونزوجاء تشكيل النادي الأهلي في مباراة اليوم، كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأفشة.

خط الهجوم: رضا سليم، وبيرسي تاو، وصلاح محسن.