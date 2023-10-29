وزير التجارة: لدينا 152 صناعة تحقق الأمن الغذائي والدوائي

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الأحد، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة.

واستعرض المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، التحديات التي واجهت قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أزمة كورونا تسببت في حدوث اختلال في سلاسل الإمداد عالميا، وهو ما أدى إلى اضطراب ومشكلات في الشحن.

وأضاف سمير: «ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في خروج ما يعرف بالأموال الساخنة من مصر والتي كانت بداية تأثر القطاع الصناعي، حيث أصبح هناك تأخير في تلبية مستلزمات الصناعة، ما وضع تحديات على المصنعين».

وأشار الوزير إلى أنه في عام 2014 كان حجم الصادرات المصرية نحو 22 مليار دولار منهم 12 مليار دولار صادرات صناعية، بينما في عام 2022 كان حجم الصادرات 35 مليار دولار، من بينها 22 مليار دولار صادرات صناعية، مشيرا إلى أن ذلك يعد ارتفاعا في المعدل.

54% من هيكل الواردات عبارة عن مستلزمات إنتاج

وأضاف وزير الصناعة أنه كان من التحديات أننا وجدنا نحو 54% من هيكل الواردات عبارة عن مستلزمات إنتاج تدخل في الصناعة، متابعا: «لدينا 152 صناعة تحقق الأمن الغذائي والدوائي ومستلزمات الإنتاج المطلوبة للصناعة».

وكشف الوزير، عن تحد جديد يواجه الصناعة المصرية، وهو صدور قانون من الاتحاد الأوروبي، يستهدف الواردات الصناعية ويستحدث ضريبة على البصمة الكربونية، يتم تطبيقها علي المصانع التي تنتج ثاني أكسيد الكربون.

سمير يشدد على ضرورة الاستعداد لصناعات المستقبل

وشدد سمير على ضرورة الاستعداد لصناعات المستقبل، مشيرا إلى ضرورة وجود مكون تكنولوجي في الصناعة، مشيرا إلى أن هناك دولا من خارج المنطقة بدأت تعدل سياساتها الصناعية وفقا للخريطة الصناعية التي يتم تعديلها حاليا بالكامل في العالم.

وأشار الوزير إلى أننا نستورد ورق بـ 650 مليون دولار، ومسامير بـ20 مليون دولار.