عالم بـ«الأوقاف»: المؤمن دائما متفائل مهما كانت المصائب والابتلاءات

قال الدكتور أسامة الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، إن بعض الناس يصاب بالأزمات التي قد تدخله في ما يعرف بالاكتئاب، لافتا إلى أن الشرع دائما يحثنا على التفاؤل رغم كبر حجم الأزمات التي تؤثر في المؤمن، وهو ما جاء بقوله تعالى: «وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ».

التفاؤل سمة المؤمن

وتابع العالم بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «التفاؤل سمة المؤمن، التفاؤل هو الخير، التفاؤل هو ألا تسمح للمصائب أن تأخذك إلى اليأس والاحباط، لا بد أن تكون دائما واثقا في الله، فالمؤمن دائما فاهم أن الأمر كله بيد الله، فيبدل الحال في لحظة».

الابتلاء في ذاته ليس خيرا أو شرا

واستكمل: «الابتلاء في ذاته ليس خيرا أو شرا، متى يكون خيرا أو شرا فهذا يرجع للإنسان، الابتلاء مثل الاختبار من الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يرتب الإنسان حالة إن كل ما يصيبه هو خير من عند الله».